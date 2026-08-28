Разработчики OMEGA: The Dead Planet рассказали подробнее об особенностях арктического биома

В OMEGA: The Dead Planet, новом хорроре коллектива FTR Game Studio, как стало известно ранее, появятся несколько обширных полуоткрытых локаций, доступных для исследования. Недавно разработчики рассказали о первой из них — арктическом биоме. Теперь же появились новые подробности об этом регионе.

В студии стремятся к тому, чтобы окружение действительно ощущалось живым. Важную роль в этом должны сыграть динамические погодные условия и смена времени суток. Речь идёт не о полноценной симуляции цикла дня и ночи. Но игроки должны иметь в виду, что при перемещении на обширные расстояния температурный режим и освещение могут измениться в соответствии с текущим временем суток.

Температура окружающей среды будет оказывать определённое влияние на героиню. Если Джессика одета слишком легко, то время от времени она будет дрожать от холода, медленнее восстанавливаться после повреждений и жаловаться на ухудшенное состояние. Авторы подчёркивают, что не стремятся создать хардкорный симулятор выживания и чрезмерно усложнять жизнь игрокам, но выбор одежды для протагонистки должен стать более продуманным. Аналогичный эффект будет и в жарких биомах: слишком закрытые наряды при высокой температуре так же будут оказывать негативное влияние на героиню. Разработчики обещают, что этот элемент игрового процесса не будет утомлять и накладывать излишние штрафы.

Рассказали в FTR Game Studio и об исследовании арктического биома. Игроки могут находить разбросанные повсюду боеприпасы, гранаты, аптечки, разные материалы, химикаты, металлолом, чертежи, улучшения оружия. Их расположение будет случайным, чтобы поощрять исследование, а не заучивание определённого маршрута. Авторы обращают внимание, что внутренние локации, такие как шахты, пещеры, лаборатории создаются иначе. На этих участках всё проектируется с учётом темпа сурвайвал-хоррора.

Боевым схваткам, как и в предыдущих играх студии, уделяется большое значение. Игроки могут ощущать нехватку боеприпасов, но это не означает, что их израсходование приведёт к тупику. Новая система создания предметов в зависимости от ситуации позволит изготовить дополнительное снаряжение, которое поможет истощить врага, избежать столкновения с ним или отступить.

Перед полноценным релизом OMEGA: The Dead Planet появится в раннем доступе, запуск которого запланирован на третий квартал 2027 года.