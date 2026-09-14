Создатель OMEGA: The Dead Planet рассказал о работе над интерьерами в игре

FTR Game Studio продолжает освещать разработку экшен-хоррора OMEGA: The Dead Planet. В свежем сообщении в Steam автор предстоящей игры рассказал об особенностях создания интерьеров, а также о настройке системы освещения.

В крупных проектах при использовании Unreal Engine разработчики зачастую вынуждены использовать требовательные к ресурсам решения. Для своей игры FTR Game Studio стремится к тому, чтобы иметь больше возможностей для контроля. Поэтому при разработке OMEGA: The Dead Planet в ядро движка были внесены существенные изменения, а также перестроена часть процессов, связанных с освещением. Целью всего этого является обеспечение визуального качества высокого уровня при сохранении производительности в рамках разумных системных требований.

Промежуточный результат этой работы продемонстрирован в видео. Показанный в ролике интерьер продолжает дорабатываться, но выбранное визуальное направление близко к тому, что задумано разработчиками из FTR Game Studio.

OMEGA: The Dead Planet продолжает историю Project Werewulf и его переосмысления Werewolf: The Inner Beast. Запуск игры в раннем доступе предварительно запланирован на третий квартал 2027 года.