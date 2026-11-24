FTR Game Studio, разрабатывающая хоррор на выживание OMEGA: The Dead Planet, сообщила о готовности на 90 процентов основных игровых механик своего проекта. Более того, все базовые системы уже функционируют как единое целое.

Разработчик также опубликовал новую расширенную демонстрацию боевой системы. В ней нам впервые представили систему расчленения. Протагонистка может отстреливать конечности врагам, что повлечёт за собой как снижение боевой мощи противника, так и ограничение мобильности в случае потери ног. Кроме того, в этом трейлере мы можем наблюдать, что оппоненты не всегда прут на героиню напролом. Некоторые стараются перехитрить её и застать врасплох.

По словам разработчика, в первоначальной версии OMEGA: The Dead Planet в раннем доступе запланировано 18 видов врагов, и все они готовы и уже внедрены в игру. Они делятся на две основные категории: обычные заражённые и усиленные мутанты, так называемые "аберранты". Поведение разных видов противников отличается, создавая таким образом разный спектр угроз для игрока.

Как стало известно ранее, первой обширной локацией в OMEGA: The Dead Planet станет арктический биом. Сейчас для региона дорабатываются элементы окружения и визуальная составляющая. А в начале 2027 года FTR Game Studio планирует переключить внимание на проработку сюжета, заданий и диалогов.