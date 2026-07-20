Разработчики OmniGun, игры в духе Superhot анонсировали открытый плейтест с 1 августа

Разработчики Roguelike-шутера OmniGun выпустили первый девлог, в котором подробно рассказали о физике урона и статусных эффектах. OmniGun — это физически-ориентированный FPS-рогалик, в котором игроку предстоит сражаться с враждебными автоматонами, используя прототип оружия под названием ОмниГан.

По сюжету, вы — лаборант, тестирующий экспериментальное оружие, пока автоматизированный комплекс не выходит из-под контроля. ОмниГан способен стрелять любыми типами боеприпасов: прожигать, взрывать, замораживать, уменьшать, расчленять и даже насаживать врагов на кол. О новинке 2027 года в своём блоге рассказывает игровой эксперт Дима Антивирус.

Разработчики сделали упор на то, чтобы каждый враг реагировал на попадания как реальный физический объект. Выстрел в ногу заставляет противника споткнуться, оторванная конечность меняет его поведение, а обезглавленный бот ещё несколько секунд пытается найти игрока, после чего падает замертво. Интересно, что при пониженной гравитации двуногие враги беспомощно парят в воздухе. При слишком сильной — их раздавливает.

Разработчики также планируют добавить слепоту и взлом как новые статусы. Открытый плейтест игры стартует 1 августа и продлится вплоть до запуска демки. Игра находится в альфа-стадии, поэтому разработчики рассчитывают на помощь игроков в поиске багов и настройке баланса.