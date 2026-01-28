Анонсирована пошаговая RPG On the Edge на Unreal Engine 5 по мотивам известного аниме

Китайская студия San San Er Chuan официально представила свой новый проект под названием On the Edge. Это однопользовательская ролевая игра с пошаговой боевой системой, действие которой разворачивается в мире популярной анимации Zhen Dao Ge (известной также как Песнь о ноже под подушкой). Разработка ведется на движке Unreal Engine 5 для платформы ПК.
Производством занимается та же команда, которая работала над оригинальным сериалом. Авторы обещают сохранить эстетику и дух жанра уся, однако игра предложит совершенно нового протагониста и оригинальную сюжетную линию. История будет развиваться независимо от событий анимации, но фанаты вселенной смогут встретить знакомых персонажей и увидеть связи с первоисточником.
Особенностью проекта станет боевая система. Несмотря на пошаговую структуру, разработчики сделали ставку на зрелищность и кинематографичность. Каждое действие сопровождается сложной хореографией боевых искусств, что придает сражениям динамику, свойственную экшен-фильмам. Пользователи в сети уже успели сравнить визуальный стиль боев с Clair Obscur: Expedition 33.
Игра позиционируется как премиальный одиночный проект. Поскольку активная стадия разработки стартовала только в первой половине 2025 года, точной даты выхода у On the Edge пока нет. На данный момент авторы ограничились показом дебютного трейлера, демонстрирующего завязку истории и фрагменты сражений.
Зачем упоминают анрил? Чтобы люди заранее знали что будет нерабочий кусок гывна?)
Анриал лучший движок.Прекрасная графика и оптимизация.
Обла ремастер и прочие нерабочие поделки над тобой угарают. А ещё передают прЮвет бесконечные статтеры и компиляции шейдеров.
выглядит отлично только гг больше на бабу похож,а вот и ответочка 33
В Китае не снимают аниме
а во франции не делают jrpg.