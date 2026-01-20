Уютная вирусная игра On-Together, посвященная виртуальному коворкингу уже доступна в Steam

Нынешний работник офиса чаще всего представляет собой тихий пузырь в четырёх стенах. Хотя свобода работы из дома неоспорима, отсутствие постоянного круга общения и "эффекта кулера" может привести к профессиональной и личной изоляции.

19 января 2026 года разработчик GigaPuff и издатель Future Friends Games выпустили в Steam On-Together: Virtual Co-Working - игру, которая явно стремится уменьшить или даже устранить этот социальный разрыв.

Новые игроки, знакомства и совместная работа — всё это доступно в виртуальном коворкинге «On‑Together». Друзья и случайные товарищи со всего мира собираются в одном месте, где вы можете работать, учиться и развлекаться без лишних отвлекающих деталей.

В отличие от типичных приложений для повышения продуктивности, On-Together - это уютная многопользовательская симуляция, где Ваш аватар сидит в общей цифровой гостиной - библиотеке, домике на дереве или плавучей кувшинке - вместе с друзьями или незнакомцами, которые также работают над своими списками дел в реальном мире.

Главным достоинством игры, похоже, является ее гибкость. Она не требует полного внимания игрока; вместо этого она создана для того, чтобы жить на краю Вашего экрана в "режиме стикера" или в виде прозрачной накладки, пока Вы занимаетесь электронными таблицами, кодированием или учебой. Эта техника "удвоения тела" (психологический феномен, когда нахождение рядом с другими людьми, которые также работают, повышает концентрацию внимания) является основным ценным предложением для тех, кто проводит весь день в одиночестве, или для тех, кто борется с СДВГ. Когда Вам нужна передышка, игра превращается из фонового инструмента в игровую площадку с такими мини-играми, как рыбалка, баскетбол и даже "джем-сейшны", где Вы можете создать виртуальную группу со своими "коллегами".

Если честно, запуск On-Together прошел с тихим, безоговорочным успехом. В течение 24 часов после выхода игра достигла пика в 1 167 одновременных игроков и, что немаловажно, имеет 100% положительный рейтинг в первых пользовательских отзывах. Нетрудно понять, что "очень положительный" прием в значительной степени обусловлен щедрым набором функций продуктивности игры: встроенный таймер Pomodoro, списки задач, дневники и система календаря, которая вознаграждает Вашу сосредоточенность "билетами", используемыми для разблокировки питомцев-компаньонов и новых нарядов для Вашего аватара.

Для тех, кто работает не выходя из дома, On-Together может стать скорее социальной утилитой, чем просто игрой. Она обеспечивает "осознание того, что за Вами наблюдают", что помогает подотчетности без давления корпоративного инструмента отслеживания. Вы можете быть студентом, готовящимся к экзаменам, или фрилансером, ищущим цифровое сообщество, и это может Вам подойти. Кроме того, низкие технические требования On-Together- требуется всего 2 Гб оперативной памяти и 500 Мб свободного места - это отличный, низкий барьер для знакомства с инструментом. Хотя в настоящее время он не имеет официальной верификации в Steam Deck, в него вполне можно играть на портативном устройстве в качестве специального "фокусного устройства" на вашем столе.