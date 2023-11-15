Сюжетный симулятор жизни On Your Tail представлен в геймплейном трейлере для Switch и ПК

Компания Humble Games объявила о том, что разрабатываемая Memorable Games сюжетная игра On Your Tail будет издана на Nintendo Switch и PC через Steam и Humble Store. Дата выхода не сообщается.

On Your Tail обещает игрокам увлекательный игровой процесс. Игроки смогут погрузиться в атмосферу безмятежной итальянской приморской деревушки, тщательно проработанной Memorable Games, в этом приключенческом 3D-приключении от третьего лица с участием начинающего детектива Дианы.

Исследуя живописный Борго Марина, игроки смогут разгадать тайны, скрытые под очаровательным фасадом деревни. Исследование улиц и магазинов, сбор подсказок о персонажах, местах и событиях, а также стратегический геймплей в духе карточных игр помогут им раскрыть личность грозного вора, нарушившего спокойствие городка.

Помимо разгадки главной тайны, игроки смогут наладить отношения с самыми разными жителями деревни. Помощь им в решении проблем, содержательные беседы для получения важных улик и формирование прочных дружеских отношений - неотъемлемые элементы игры. Помимо детективной работы, игроки могут заняться различными видами досуга: готовить блюда местной кухни, ловить рыбу, чтобы заработать на карманные расходы, отдыхать на пляже, играть в аркадные игры, проводить время с друзьями или просто наблюдать за звездами. Борго Марина - это песочница для отдыха, позволяющая игрокам формировать свои летние впечатления по своему вкусу.