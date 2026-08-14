Авторы Once Human сделают кастомизацию одежды дешевле на 60% после жалоб игроков

Разработчики Once Human решили переработать систему окрашивания одежды, сделав её одновременно проще и заметно дешевле. Изменения вступят в силу 24 августа и затронут сам принцип оплаты кастомизации.

Сейчас каждый предмет одежды разделён на множество отдельных секций, за окрашивание которых приходится платить отдельно. После обновления система перейдёт на компоненты одежды: внутри каждого компонента игроки смогут свободно сочетать несколько цветов без дополнительной платы за каждую небольшую деталь.

При этом категории цветов сохранятся, а итоговая стоимость будет определяться самым дорогим оттенком, использованным при окрашивании. В результате разработчики обещают снизить расходы примерно на 60%. Например, полная перекраска комплекта из шести основных частей обойдётся примерно в 900 Colorful Badges вместо прежних 2250.

Снизится и стоимость использования продвинутых и редких оттенков. Кроме того, в сентябрьском обновлении разработчики начнут постепенно добавлять поддержку окрашивания для новых комплектов одежды.

Изменения коснутся и тех, кто уже потратил валюту на кастомизацию. После выхода обновления таким игрокам автоматически вернут 60% ранее потраченных Colorful Badges через внутриигровую почту. Возврат должен прийти в течение трёх рабочих дней, при этом уже созданные варианты окрашивания останутся без изменений.

Таким образом, Once Human не просто снижает цены на косметическую настройку, но и избавляется от наиболее неудобной части прежней системы — необходимости отдельно оплачивать многочисленные мелкие элементы одежды.