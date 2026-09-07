Авторы Once Human закроют часть консольных серверов RaidZone из-за низкого спроса

Студия Starry Studio рассказала об изменениях в работе консольных серверов RaidZone в Once Human. После недавнего выхода игры на консолях разработчики решили скорректировать серверную инфраструктуру в зависимости от активности игроков.

В Северной Америке и Европе RaidZone продолжит работать, однако расписание серверов изменится. В этих регионах останутся три сервера с разной частотой перезапуска, что должно позволить эффективнее распределять доступные ресурсы.

Гораздо серьёзнее изменения затронут другие регионы. В Южной Америке, Южной Корее, Японии, Юго-Восточной Азии, а также HK/MO/TW консольные серверы RaidZone закроются после завершения текущих циклов. Причиной разработчики называют невысокий спрос.

Высвободившиеся ресурсы Starry Studio намерена направить на поддержку наиболее востребованных направлений игры. Таким образом, студия предпочла сосредоточиться на регионах с более высокой активностью, вместо того чтобы продолжать содержать малозагруженные серверы.

Одновременно разработчики готовят новое содержимое. Уже в сентябре в Once Human появится класс Beastmaster, который позволит приручать диких животных и использовать их в качестве транспорта непосредственно в бою.

При этом верховая езда не станет эксклюзивной механикой Beastmaster. Представители других классов также смогут использовать прирученных животных в качестве боевых маунтов, если приобретут у Повелителя зверей специальное седло.

Закрытие серверов в нескольких регионах выглядит неприятной новостью для местных игроков, однако решение Starry Studio вполне логично с точки зрения распределения ресурсов: разработчики намерены сосредоточить силы там, где RaidZone пользуется наибольшим спросом.