Игра на выживание Once Human пользуется большим успехом в Steam еще до своего выхода

Once Human - один из последних трендов в Steam, и тут мало удивительно. Это игра на выживание с научно-фантастическим уклоном и многопользовательской FPS-механикой в постапокалиптическом мире, где мы можем создавать собственное оружие, собственную ферму и вступать в сражения с множеством игроков и NPC. А еще есть возможность создавать контент, чтобы делиться им с другими игроками. В общем, длинный список того, что обычно нравится среднестатистическому ПК-геймеру.
Игра настолько популярна, что была удостоена "Тройной короны" в Steam, так как она больше всего раз попала в список желаний и одновременно была игрой номер один в трендах и с наибольшим количеством одновременных игроков в 24-часовой демоверсии (выпущенной во время фестиваля Steam "Играм быть").
Конечно, Hollow Knight Silksong вернула себе первое место в списках желаний, но Once Human определенно является игрой текущего момента.
С учетом того, что демо-версию опробовали 300 000 пользователей по всему миру, у этой игры про выживание с открытым миром уже есть хорошая база игроков, на которой можно построить свой успех в полной версии. У Once Human уже 15 миллионов предварительных регистраций.
В течение двух часов после выхода демо-версии NetEase заявила, что игра набрала 80 000 одновременных просмотров на Twitch. Однако стоит отметить, что в число предварительных регистраций, вероятно, входят и заявки с мобильных устройств.
В любом случае, маловероятно, что игра окажется провальной на старте 10 июля 2024 года.
Я думал это нормальная игра типа как дивижен, но только по отстрелу всякой наркоманской дичи, а оказалось что это очередная мусорная выживалка где надо колотить деревья с камнями и траву собирать
Такое мы осуждаем и в такое не играем. Без элементов выживания игра была бы лучше
дивижен это кал, повелся на отзывы, в итоге калина лютая как и почти все от юбиков
согласен с тобой полностью // The Trees
русского нету, демку не успел пощупать, визуально прикольная индюшка, с постройкой базы и крафтом, если будет взломана на онлайн фиксе, с женой на своем сервер поиграть самое-то.
как раз сейчас уже допроходим soulmask)
а зачем взламывать бесплатную игру?
так она еще и free? откуда ж мне знать?)