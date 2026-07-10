Игра Once Human выйдет на PS5 и Xbox Series в августе

Once Human, постапокалиптическая игра на выживание в открытом мире от Starry Studio, получила официальную дату релиза на консолях. 25 августа игроки на PS5 и Xbox Series наконец-то смогут исследовать мир, заражённый Звёздной пылью. Подтверждение поступило непосредственно от разработчика, который также анонсировал платный стартовый пакет, доступный для предварительного заказа.

Одновременно с консольным релизом, версия для ПК также появится в Microsoft Store, расширяя каналы распространения игры на компьютерах, которая с 9 июля 2024 года доступна в Steam и Epic Games Store. Игра также получила версии для iOS и Android 23 апреля 2025 года.

Для тех, кто не знаком с игрой, Once Human переносит игроков в мир, опустошённый внеземным веществом под названием Звёздная пыль, которое поразило растения, животных и даже воздух. Большинство людей не пережили заражение, но играбельными персонажами являются так называемые Металюди — существа, способные поглощать силу Звёздной Пыли, а не быть ею уничтоженными.

Исследование происходит на непрерывной карте площадью 256 км², включающей замёрзшие тундры, действующие вулканы, реки, болота, пустыни и оазисы. Игра сочетает в себе механику выживания, строительство базы и кооперативные сражения. В любой точке открытой карты можно построить собственную крепость, используя такие элементы, как внутренний дворик, кухня и гараж, а также защитные ловушки.