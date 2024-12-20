Объявлена дата выхода Once Human на мобильных устройствах, игра получит три новых сценария

Сегодня была раскрыта дорожная карта Once Human на 2025 год, а вместе с ней и некоторые очень захватывающие подробности для фанатов. Разработчики хоррор-выживания, сегодня поделилась подробностями о дате выхода мобильной версии Once Human, новых сценариях, которые появятся в ближайшее время, пользовательских серверах и многом другом. В трансляции можно увидеть все анонсы.

С момента своего первого релиза в 2024 году Once Human пользовалась большим успехом; она вошла в число лидеров продаж в Steam, и игра постоянно обновлялась, добавляя новый контент, заманивая игроков обратно в игру и предоставляя им новые способы насладиться постапокалиптическим миром Once Human. Ниже приведен официальный план развития на 2025 год, где вы можете увидеть все основные обновления, которые они запланировали на год.

Три новых сценария Once Human не будут выпущены до конца года, с установленной датой релиза в третьем квартале 2025 года. Однако теперь у сценариев есть названия: Code: Purification, Code: Deviation и Code: Broken. Подробности сценариев также были объявлены, чтобы игроки могли знать, чего ожидать от них, когда они выйдут.

Code: Purification — это сценарий, в котором игроки должны предотвратить загрязнение окружающей среды, участвуя в динамических событиях. Игрокам будет поручено объединиться, чтобы очистить загрязнение и снова увидеть мир чистым и незагрязненным. В этом сценарии есть несколько концовок, которые игроки могут увидеть, в зависимости от действий, которые они совершают во время сценария.

Code: Deviation вращается вокруг союзников Deviations, которые являются самыми популярными персонажами в Once Human. В этом сценарии игрокам поручено охотиться и ловить их, чтобы затем объединить их вместе, чтобы создать новых Deviations, которые будут сражаться друг с другом на турнире.

Code: Broken — это PvP-игра в режиме «все против всех», где игроки будут сражаться в течение десяти дней со случайными событиями, ресурсами и апокалиптическим супероружием, которое вызовет абсолютный хаос на поле боя. Подобно Code: Purification, у этого события есть несколько концовок.

Еще одним важным анонсом стало то, что мобильная версия Once Human выйдет в апреле 2025 года. В настоящее время те, кто зарегистрируется в мобильной версии Once Human по ссылке, получат шанс выиграть награды, такие как деньги, внутриигровые плюшки или даже iPhone.