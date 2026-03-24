Once Human готовится к закрытому тесту на консолях: дата и новые девиации раскрыты

NetEase Games объявила дату закрытого бета-тестирования Once Human на консолях. Оно стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, открывая игрокам возможность опробовать игру до официального релиза. Для участия необходимо заполнить форму регистрации и выбрать платформу — PlayStation 5, PS5 Pro или Xbox Series X|S.

Тестирование поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, поэтому пользователи разных консолей смогут играть вместе. Все прогресс-данные из бета-версии будут удалены после окончания теста, но после релиза консольных версий игроки смогут получить награды на всех платформах.

В день начала бета-теста выйдет обновление версии 2.3.26, которое добавит в мир Once Human новые Девиации. Среди них — необычное дерево-мимики и морской слизень, недавно представленные разработчиками. Эти новинки призваны разнообразить игровой процесс, добавляя новые тактические вызовы и возможности для сражений.

Закрытое тестирование станет первым крупным опытом NetEase Games по оценке консольной версии Once Human, а также позволит команде получить обратную связь от игроков и внести последние корректировки перед полноценным запуском.