Once Human меняет мету: ослабление луков, переработка экипировки и попытка выровнять баланс

В Once Human вышел свежий пакет балансных правок, и он явно нацелен на то, чтобы встряхнуть устоявшуюся мету. Разработчики взялись сразу за несколько популярных билдов, включая огнестрельное оружие, луки и мобильные элементы экипировки.

Главный фокус — оружие AUG Electron Cloud. Оно оказалось слишком «узким» по стилю игры: из-за сложностей с переключением целей в бою билд получался менее гибким, чем задумывалось. Похожая ситуация и с луком Compound Bow: The Burden of Betrayal. Его зависимость от критического шанса и слишком высокий урон в PvP сделали его чересчур доминирующим, что и привело к ожидаемому ослаблению. Если честно, это типичная история для живых сервисных игр — сильные билды быстро становятся стандартом, а потом неизбежно попадают под нож баланса.

Не обошли стороной и экипировку. Glide Pants, которые активно использовались для мобильности, стали менее удобными в бою из-за высокой стоимости выносливости и короткого времени действия эффекта. Теперь их дорабатывают, чтобы предмет не был либо обязательным, либо бесполезным — тонкая грань, с которой разработчики явно продолжают бороться.

При этом не всё пошло в сторону ослаблений. Holographic Resonance и Memento получили небольшие усиления, чтобы компенсировать перекосы в текущих сборках. В целом обновление выглядит как попытка вернуть разнообразие билдов и снизить зависимость игроков от одного-двух «метовых» решений — шаг, который обычно вызывает споры, но почти всегда необходим для долгой жизни игры.