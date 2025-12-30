Once Human откроет двери для креативных игроков: поддержка пользовательского контента уже в 2026 году

Разработчики популярной бесплатной игры в жанре выживания Once Human объявили о запуске масштабной программы поддержки пользовательского контента, которая стартует в 2026 году. Инициатива даст игрокам расширенные инструменты для творчества: создание личных серверов, написание квестов, программирование поведения монстров и NPC, а также реализацию других оригинальных идей.

Студия обещает регулярные обновления, которые постепенно увеличат количество настраиваемых параметров, позволяя авторам создавать всё более сложные сценарии. Особое внимание уделено системе монетизации: владельцы популярных серверов смогут получать часть дохода от активности игроков на их платформах. Также будет введена отдельная вкладка для прямых пожертвований, чтобы сообщество могло поддерживать любимых авторов.

Once Human вышла 9 июля 2024 года на ПК и мобильные устройства и получила «в основном положительные» отзывы в Steam. В ближайшее время разработчики обещают релиз игры для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.