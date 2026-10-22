Once Human отправляется в открытый океан: крупнейшее дополнение Isles of Abyss уже доступно

Студия Starry Studio выпустила Isles of Abyss — крупнейшее бесплатное дополнение в истории Once Human. Обновление уже доступно на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и мобильных устройствах и переносит выживание в новый опасный мир, где главным врагом становится сам океан.

В Isles of Abyss игрокам предстоит исследовать пять зон опасности, каждая из которых обладает собственными угрозами и ресурсами. Среди них — туман, лишающий зрения, аномалия, воздействующая на рассудок, разъедающий снаряжение дождь и вулканические метеоритные штормы. Чтобы продвигаться дальше, выжившим придётся изучать местные аномалии и использовать их для создания технологий, позволяющих противостоять враждебной среде.

Важную роль сыграют биомеханические Башни бедствий, которые экипажам предстоит разрушать с помощью корабельных пушек и огнестрельного оружия. В океане также встречаются пять кораблей-призраков. Игроки смогут брать их на абордаж, сражаться с искажёнными моряками и добывать редкие чертежи и модули.

Главным испытанием станет противостояние Затонувшему Повелителю — гигантскому разумному организму, скрывающемуся в глубинах. Развитие событий зависит от всего сервера: в рамках 21-дневного цикла игроки совместно захватывают регионы и уничтожают аномалии, постепенно открывая доступ к финальному четырёхместному рейду против морского левиафана.

Для подготовки к экспедициям разработчики добавили модульное судостроение. Корабли можно оснащать двигателями, пушками, гарпунными турелями, рыболовными сетями, генераторами и верстаками, превращая их в полноценные плавучие базы. В кооперативном режиме «Флот» игроки смогут объединять усилия для борьбы с морскими угрозами.

Одновременно Starry Studio объявила об участии Once Human в Green Game Jam 2027 — экологической инициативе Playing for the Planet при поддержке ООН. С 21 октября по 20 ноября пройдёт акция Driftpost, в рамках которой игроки смогут делиться историями о стойкости и получать внутриигровые награды.

Таким образом, Isles of Abyss не просто расширяет карту Once Human, но и переносит привычную формулу выживания в масштабное морское приключение с коллективным прогрессом, строительством кораблей и сражениями с гигантскими противниками.