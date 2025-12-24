Once Human получила масштабное обновление: переработка боевых систем и расширение пользовательских серверов

Для постапокалиптического экшена Once Human вышло крупное обновление, которое значительно меняет игровой опыт. Разработчики переработали и оптимизировали множество внутриигровых систем, расширили возможности PvP-рейдов и добавили новые опции для пользовательских серверов.

Старое вступление в стиле Resident Evil заменено на более органичное начало: игроки садятся в автобус — теперь любимый «четвероногий транспорт» — и после первой встречи с Мицуко возвращаются в основной мир, чтобы продолжить историю. Новые персонажи проходят обучение автоматически, а ветераны могут его пропустить.

Боевые девиации получили собственный боевой навык и ультимейт, который интегрирован с механикой призыва, добавляя глубину боевой системе. На пользовательских серверах теперь доступно более 140 настроек, а новый портал позволяет спонсировать любимые серверы и получать специальные награды.

Режим RaidZone PvP также обновлён: игроки получают больше меметических предметов, таких как нейлер, бронзовая кирка и верстаки для синтеза. Кроме того, введена функция предварительного выбора постоянных серверов и множество оптимизаций игрового процесса, что делает Once Human более динамичной и гибкой для сообщества.