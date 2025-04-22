Once Human получит кроссплатформенную прогрессию и важные улучшения уже 23 апреля

Разработчики из Starry Studio продолжают развивать многопользовательскую выживалку Once Human. В новом сообщении в Steam студия рассказала об обновлении, которое выйдет 23 апреля и принесет с собой кроссплатформенную прогрессию, а также улучшения в торговле и взаимодействии между персонажами.

Главной особенностью обновления станет возможность сохранять и переносить прогресс между ПК и мобильными устройствами. Игроки на ПК смогут без труда войти в мобильную версию игры с помощью аккаунта Loading Bay, а также связанных учетных записей Steam и Epic Games. Однако у мобильных игроков возможности будут ограниченнее — перенос прогресса на ПК будет доступен только через тот же Loading Bay. Поддержка Steam и Epic Games для обратной синхронизации пока отсутствует.

В марте игра уже получила несколько крупных нововведений. Так, были добавлены выделенные торговые зоны, чтобы избавиться от беспорядка из автоматов других игроков в хабах. Вместо этого появился Рынок сборщиков урожая — единое пространство для торговли и взаимодействия. По словам разработчиков, торговля в мире Once Human играет важную социальную роль, позволяя игрокам не только обмениваться предметами, но и находить новых друзей.

Еще одно важное новшество — возможность делиться ресурсами между персонажами на одном аккаунте. Это нововведение упрощает прокачку и крафт, устраняя необходимость собирать одни и те же материалы заново для каждого героя. Система использует данные персонажа с наивысшим уровнем Blueprint Collection, распространяя бонусы на остальных. За вложения в других персонажей игроки получат компенсацию в виде Starchrom.

Once Human остаётся бесплатной и доступна на ПК, Android и iOS, а предстоящее обновление сделает игру еще удобнее и дружелюбнее для широкой аудитории.