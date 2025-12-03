После обвинений в копировании No Man's Sky создатели Once Human пообещали заменить спорный объект

Разработчики постапокалиптического выживача Once Human оказались в центре мини-скандала после того, как игроки заметили подозрительно знакомый объект среди нового лута. Речь идёт об футуристическом велотренажёре, появившемся в недавнем обновлении Thunder Overload — и он практически зеркально повторяет Base Teleporter Module из No Man’s Sky.

Пользователи быстро свели два изображения вместе, и сходство оказалось настолько сильным, что информация дошла до главы Hello Games Шона Мюррея. Его реакция была ироничной:

«Ну и кто теперь смешной? — мы просто забыли сделать LOD на этих заклёпках», — написал Мюррей, приложив увеличенный скриншот портала.

Шутка о LOD (уровне детализации) намекала на то, что объект в No Man’s Sky выглядит слишком детализированным даже на дистанции — отсылая к качеству «скопированного» элемента.

Команда Once Human отреагировала оперативно. В официальном комментарии разработчики заявили, что предмет действительно будет убран и заменён, а внутренняя система контроля ассетов — пересмотрена:

«Мы проведём внутренний аудит и используем эту ситуацию, чтобы улучшить наши художественные и дизайнерские стандарты. Благодарим сообщество за внимательность».

Обвинения в плагиате — тёмная зона геймдева: модели объектов нередко вдохновляются общими sci-fi-формами, и совпадения случаются. Но в этот раз визуальный клон оказался слишком уж узнаваемым.

Starry Studio обещает, что сомнительный объект исчезнет уже в ближайшем патче.