Разработчики Once Human опубликовали первый тизер предстоящей коллаборации с Palworld, которая появится в обновлении этой недели. Главным новшеством станет новый режим совместной игры — Paradise Island. Анонс сопровождается трейлером, демонстрирующим обновление и новый сценарий Deviation: Survive, Capture, Preserve.

Тизер Paradise Island сразу задаёт тон: заголовок ролика гласит «Милота? Хаос? Почему бы не и то, и другое???», и похоже, игроки получат именно такую смесь. В ролике чувствуется дух веселья и легкомысленности, что не совсем характерно для Once Human, но идеально вписывается в атмосферу Palworld.

Сценарий Deviation: Survive, Capture, Preserve предлагает игрокам новые способы взаимодействия с девиациями — загадочными существами, которых предстоит ловить и экипировать. Трейлер демонстрирует разнообразие методов поимки и настройки девиаций, а также намекает на неожиданные ситуации, с которыми придётся справляться в ходе игры.

Paradise Island обещает стать отличным дополнением для фанатов обеих игр, сочетая стратегические элементы Once Human с яркой и хаотичной эстетикой Palworld. Коллаборация явно рассчитана на тех, кто любит сочетание милых существ и хаотичного геймплея, и может стать одной из самых обсуждаемых новинок недели.

Игрокам стоит готовиться к неожиданным событиям и необычным комбинациям существ, ведь Paradise Island задаёт нестандартный тон и обещает море веселья, которое придётся по душе как ветеранам Once Human, так и поклонникам Palworld.