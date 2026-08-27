Разработчики Once Human отказались от жадной монетизации и перестроили весь геймплей ради комфортной игры с дивана

Многопользовательский симулятор выживания Once Human готовится к полноценному выходу на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 25 августа 2026 года. Вместе с выходом на новых платформах разработчики представили масштабную переработку ключевых систем проекта, подтвердили сохранение честной условно-бесплатной модели без платных преимуществ и поделились долгосрочной стратегией развития на ближайшие годы.

Операционный директор NetEase по проекту Once Human Дерек Цю сообщил, что адаптация комплексных механик выживания с персональных компьютеров под геймпады потребовала фундаментальной перестройки интерфейса. Вместо перегруженных окон и многоуровневых списков команда внедрила круговые селекторы, систему быстрого выбора и специализированные алгоритмы помощи в прицеливании. Авторы провели сотни тестов аналогового управления, добиваясь отзывчивости стрельбы без ощущения искусственного прилипания прицела к противникам.

Главным стандартом качества для разработчиков стало удобство диванного гейминга. Художники и дизайнеры проверяли читаемость интерфейса на 65-дюймовых панелях с расстояния в 3 метра, отслеживая все спорные элементы. В рамках этой оптимизации авторы переработали более 200 визуальных сцен и меню взаимодействия со строительством, гарантируя комфортную навигацию при использовании беспроводного контроллера.

Одновременно с техническими улучшениями авторы обозначили жесткую позицию относительно внутриигровой экономики. В то время как многие конкуренты в жанре продаются на консолях по цене от 40 до 60 долларов, Once Human останется полностью бесплатной. Дерек Цю подчеркнул, что студия выстраивает отношения с аудиторией на основе доверия, поэтому проект полностью лишен системы Pay-to-Win. В магазине и сезонном боевом пропуске Meta Pass продаются исключительно косметические наряды, скины для оружия и строительные материалы из стекла и стали, не влияющие на боевые характеристики персонажа.

Компания NetEase рассчитывает поддерживать сервисную модель игры на протяжении 10 лет. На 2027 год запланирован выпуск совершенно новых сезонных сценариев и старт ежеквартальных глобальных событий Vision Wheel, которые будут циклически менять климатические условия и аномалии открытого мира. Постоянный мир Eternaland получит новые инструменты совместного строительства островов, а соревновательные PvP-сценарии станут базой для тестирования турнирных киберспортивных форматов.

Все последующие контентные главы и обновления механик будут выходить синхронно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и мобильных платформах с поддержкой единого профиля и сквозных сохранений.