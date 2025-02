Разработчики Once Human проведут кросс-платформенное тестирование игры между ПК и мобильными устройствами

NetEase Games объявила о начале кроссплатформенного тестирования Once Human, в ходе которого будет тестироваться кроссплатформенная функция для мобильных устройств и ПК в частности.

Это принесет огромную пользу игрокам, поскольку расширит круг игроков, с которыми можно взаимодействовать, а также предоставит им больше возможностей для строительства, участия в боях и исследования постапокалиптического мира, захваченного существами Лавкрафта.

На данный момент Once Human доступна только на ПК, но игра выйдет на устройствах Android и iOS в апреле 2025 года, и версии будут кросс-совместимыми.

Для тех, кто заинтересован в участии в текущем кроссплатформенном тесте Once Human, он уже запущен и будет доступен для участия до 30 марта. Игроки из Европы, Японии и Северной Америки могут зарегистрироваться для участия. Чтобы зарегистрироваться, вы можете либо пройти опрос в Once Human, либо присоединиться через официальные социальные сети Once Human. Количество мест для этого теста ограничено, поэтому поторопитесь с регистрацией.

Для тех, кто хочет протестировать игру на мобильном устройстве, пользователям iOS придется участвовать через TestFlight, в то время как пользователям Android придется установить APK игры с официального сайта. Конечно, для тех, кто на ПК, процесс значительно проще, и вы можете перейти к тестированию через официальный клиент игры, как только вас добавят в тест.

Также подтверждено, что кроссплатформенный тест будет использовать текущую глобальную серверную среду из ПК-версии Once Human. Это означает, что те, кто присоединятся с мобильного устройства или ПК, получат доступ ко всем сценариям, а также к Visional Wheel и Lunar Oracle.

В дополнение к кроссплатформенному тестированию, предварительная регистрация уже доступна для мобильной версии Once Human. Полный запуск мобильной версии запланирован на неназванную дату в апреле 2025 года.

Вы можете предварительно зарегистрировать свой интерес к игре в мобильную версию Once Human, где вы затем сможете выиграть внутриигровые награды, в том числе отличное оружие и предметы, которые могут оказаться полезными в вашем путешествии. Вы также можете испытать удачу, предварительно зарегистрировавшись, так как вы будете участвовать в розыгрыше iPhone 16 Pro Max.

С момента своего выхода Once Human показала себя очень хорошо и получила множество обновлений, включая особые сценарии PvP и разведение животных для тех, кто предпочитает немного фермерской жизни в игре.