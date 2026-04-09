Теперь важны не уровни, а открытия: Once Human радикально меняет систему технологий

Разработчики Once Human выпустили крупное обновление, полностью переработавшее систему технологий. Главная цель — сместить акцент с прокачки уровней на исследование мира и эксперименты.

Новое дерево технологий разделено на четыре ветви: строительство, бой, производство и выживание. Теперь прогресс не зависит от уровня персонажа или сценария — чтобы открыть новые возможности, игрокам придётся исследовать мир, находить предметы и изучать их через обратное проектирование или синтез. Также можно использовать специальные очки технологий для разблокировки нужных улучшений.

Обновление убирает систему специализаций, интегрируя её элементы в новое дерево. При этом разработчики расширили вариативность и упростили часть крафта, чтобы ускорить старт. Появилась и новая система улучшений: очки, полученные за развитие технологий, нельзя сбросить, но их эффекты можно обменивать с другими игроками, добавляя социальный и экономический элемент.

Изменения затронули и экипировку: теперь у неё нет требований к уровню, а в мире стало больше редких предметов. Однако снаряжение из Вечной Земли получает статус «потерянного» и не подлежит ремонту или обмену.

Дополнительно введена система наград Stardust с косметикой и полезными предметами, а также обновлён боевой пропуск и режим RaidZone, делая игру ещё разнообразнее.