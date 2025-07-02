Теперь вы не просто выживаете: Once Human кардинально меняет правила игры с новой системой классов

Once Human от Starry Studio уже давно закрепилась в числе заметных выживалок в Steam, на равных конкурируя с гигантами вроде Rust, Palworld и Enshrouded. Игра покорила аудиторию атмосферным научно-фантастическим миром, глубоким кооперативом и свежим взглядом на выживание. Но теперь, похоже, все изменится: разработчики объявили о самом масштабном обновлении со времён релиза. Уже завтра, 3 июля, в игру добавят новый PvE-сценарий Endless Dream, а вместе с ним — новую систему классов, которая полностью переформатирует подход к геймплею.

Сценарий Endless Dream превратит привычный остров Налкотт в пугающий кошмар. Землю покроет галлюциногенный туман, атмосферу разорвут грозы и взрывы, а мультиуровневые Dream Zones принесут игрокам вечную ночь и постоянную угрозу. Это PvE-приключение обещает быть не только напряженным, но и очень нестандартным — особенно с учетом новых механик классов.

Разработчики прямо говорят, что новая система классов пришла на смену прежней системе меметических специализаций. По их словам, старая система поощряла «мету» и ограничивала свободу, из-за чего игроки выбирали шаблонные пути развития. Теперь же Once Human предлагает не фиксированные роли, как в MMO, а гибкие профессии, которые расширяют возможности персонажа и открывают уникальные подходы к исследованию и выживанию.

На старте будут доступны три класса:

Повар — идеальный выбор для тех, кто любит экспериментировать. В этом классе можно свободно комбинировать ингредиенты, создавая блюда с динамическими эффектами. Причем улучшать их можно как по длительности действия, так и по силе. Полевое кострище и собственный Атлас гурмана превратят вас в настоящего мастера постапокалиптической кулинарии.

— идеальный выбор для тех, кто любит экспериментировать. В этом классе можно свободно комбинировать ингредиенты, создавая блюда с динамическими эффектами. Причем улучшать их можно как по длительности действия, так и по силе. Полевое кострище и собственный Атлас гурмана превратят вас в настоящего мастера постапокалиптической кулинарии. Садовник — класс для тактических игроков. Используя биомеханические растения, вы сможете выращивать урожай с уникальными свойствами, использовать его в бою или при сборе ресурсов. Портативный горшок позволит заниматься садоводством даже вдали от базы.

— класс для тактических игроков. Используя биомеханические растения, вы сможете выращивать урожай с уникальными свойствами, использовать его в бою или при сборе ресурсов. Портативный горшок позволит заниматься садоводством даже вдали от базы. Зверолов — пожалуй, самый необычный класс. Игроки смогут взаимодействовать с животными, понимать их речь и использовать их в бою или при добыче. В начале вы получите свисток Beast Whistle и выберете одного из трёх партнёров: Понго (зелёный кабан, отличный сборщик), Миша (золотой медведь, танк) или Сиро (белый волк, способный к эволюции).

Важно: классы не ограничат вас в дальнейшем. Они доступны для всех сценариев, кроме начальных (и Raidzone), а текущие персонажи получат предмет для выбора класса. Хотите начать с нуля — проходите обучающий курс и выбирайте путь развития по душе.

Starry Studio делает ставку на вариативность, синергию и свободу, а не на заученные билды и «правильный» геймплей. Если студии удастся реализовать эту концепцию в полной мере, Once Human не просто сохранит свои позиции — она может стать новой отправной точкой для жанра survival.