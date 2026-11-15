В Once Human показали геймплей сезона Dissonant Resonance

Разработчики многопользовательского экшена на выживание Once Human представили геймплейный трейлер пятого сезона под названием Dissonant Resonance. Новая глава постапокалиптического приключения стартует 18 ноября 2026 года.

В свежем ролике показаны сражения с жуткими существами и опасности, поджидающие игроков в мире, изменённом загадочными аномалиями. Выжившим вновь предстоит объединяться с друзьями, исследовать территории и раскрывать тайны происходящего.

Важной частью игрового процесса останется борьба за ресурсы. Игроки смогут развивать собственные территории, возводить постройки и противостоять как чудовищным противникам, так и другим выжившим. При этом разработчики продолжают делать ставку на сочетание исследования открытого мира, строительства и совместных сражений.

Новый трейлер демонстрирует атмосферу пятого сезона и напоминает об основных возможностях Once Human. Подробности всех изменений и нововведений Dissonant Resonance пока не раскрыты.