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Once Human 09.07.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 725 оценок

В Once Human показали геймплей сезона Dissonant Resonance

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Разработчики многопользовательского экшена на выживание Once Human представили геймплейный трейлер пятого сезона под названием Dissonant Resonance. Новая глава постапокалиптического приключения стартует 18 ноября 2026 года.

В свежем ролике показаны сражения с жуткими существами и опасности, поджидающие игроков в мире, изменённом загадочными аномалиями. Выжившим вновь предстоит объединяться с друзьями, исследовать территории и раскрывать тайны происходящего.

Важной частью игрового процесса останется борьба за ресурсы. Игроки смогут развивать собственные территории, возводить постройки и противостоять как чудовищным противникам, так и другим выжившим. При этом разработчики продолжают делать ставку на сочетание исследования открытого мира, строительства и совместных сражений.

Новый трейлер демонстрирует атмосферу пятого сезона и напоминает об основных возможностях Once Human. Подробности всех изменений и нововведений Dissonant Resonance пока не раскрыты.

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