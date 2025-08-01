Katamari возвращается! Once Upon a KATAMARI выходит в октябре на всех платформах

Bandai Namco официально представила Once Upon a KATAMARI — первую полностью новую игру в культовой серии Katamari Damacy за последние 14 лет. Проект выйдет 23 октября в Японии и 24 октября во всём мире на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam).

Сюжет разворачивается после очередной шалости Короля Вселенной: играя со свитком, он случайно уничтожил Землю и звёзды. Спасти положение снова предстоит Принцу, которому нужно катать свой катамари не просто по уровням, а сквозь эпохи — от юрского периода и ледникового века до исторической Японии.

Разработчики обещают новые уровни, музыку и предметы, включая магнит, способный притягивать окружающие объекты. Кроме Принца, доступны 68 кузенов, а также система кастомизации персонажа, позволяющая менять цвет, лицо и другие детали внешности.

Отдельного внимания заслуживает многопользовательский режим KatamariBall, в котором до четырёх игроков смогут соревноваться в галактическом виде спорта. Будут доступны как сетевые, так и локальные матчи.

Once Upon a KATAMARI — это возвращение яркого безумия, по которому фанаты скучали более десятилетия.