В Steam анонсирован брутальный силуэтный слэшер Once Upon a Kill про охоту Красной Шапочки на сказочных монстров

В цифровом сервисе Steam состоялся анонс мрачного 2D-слэшера Once Upon a Kill от независимого разработчика под псевдонимом LogiK. Проект выполнен в редкой визуальной стилистике бумажного театра теней и силуэтной анимации, где весь окружающий мир нарисован исключительно черной тушью на светлой бумаге. Главной героиней повествования выступает Красная Шапочка, вооруженная 2 охотничьими клинками и жаждой мести. Она отправляется в чащу зловещего леса, чтобы выследить и уничтожить персонажей классических сказок.

Среди ключевых противников представлены Кощей Бессмертный, Баба-Яга и Снежная королева. В показанном трейлере Кощей восседает на троне из костей рядом с подвешенной в клетке пленницей и заявляет, что перестал вести счет приходящим к нему людям еще во времена монгольского нашествия. Антагонист прятал свою смерть внутри утки на протяжении 900 лет и безуспешно пытается уговорить Красную Шапочку оставить найденную иглу в обмен на призрачный шанс сбежать, однако охотница отвечает категорическим отказом и вступает в схватку.

Боевая система игры построена на быстрых выпадах, своевременных парированиях, отскоках от клинков противника и бросках кинжалов с последующим выдергиванием оружия из тел врагов. Обычными атаками одолеть боссов невозможно, поскольку снижение запаса здоровья лишь подводит к решающей фазе. Чтобы окончательно прикончить монстра, требуется пробить его показатель стойкости и провести уникальную казнь, напрямую связанную с оригинальным сказочным сюжетом. Игроку необходимо лично сломать иглу Кощея, силой затащить Бабу-Ягу в ее собственную печь за волосы и прибить ее пальцы ножами к кирпичам, а сердце Снежной королевы расколоть осколком льда.

Каждое сражение с боссом сопровождается особыми условиями окружения. Избушка Бабы-Яги поднимается на гигантские куриные лапы и настигает охотницу посреди болота, а пол в покоях Снежной королевы превращается в сплошное ледяное зеркало. Повелительница холода ныряет под лед и атакует снизу сквозь отражение, а ее ледяные шипы временно отнимают у героини базовые боевые навыки, блокируя парирование и рывки.

Визуальное оформление, фоны, предметы, персонажи, страницы книги и анимации создавались инструментами генерации изображений и видео, после чего нарезались, очищались и настраивались автором. Озвучка, звуковые эффекты и музыка получены через нейросетевые инструменты по сценарию разработчика. Во время игрового процесса генерация в реальном времени не используется.

- Разработчик LogiK

Помимо сражений с нечистью, в игре реализована механика ориентирования в чаще с помощью плаща охотницы. Лес водит героиню кругами, не предоставляя традиционной карты, однако изнанка ее накидки сшита бабушкой из ткани синего цвета. Выворачивание плаща наизнанку меняет восприятие мира и проявляет духов, невидимых обманщиков и скрытые знаки, которые невозможно заметить на обычной красной стороне.

После гибели сказочных чудовищ их останки и ключевые предметы подвешиваются на корни мирового древа. С поверженных врагов охотница забирает цепь Кощея, череп Бабы-Яги или осколок Снежной королевы. В каждую следующую вылазку разрешается брать не более 2 реликвий. Череп ведьмы способен выжигать непроходимые терновые заросли и освещать темноту, но расходовать его свет можно только 3 раза за локацию, без шанса восстановить заряд до возвращения к корням древа, где спрятаны 7 древних печатей.

Релиз Once Upon a Kill на PC в сервисе Steam запланирован на 15 января 2027 года. Проект разрабатывается для операционных систем Windows 10 и macOS, а в списке системных требований значатся видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. На текущий момент в игре заявлена только английская локализация, русский язык разработчик поддерживать не планирует.