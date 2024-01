Анонсирован кукольный платформер c названием Once Upon A Puppet

Once Upon A Puppet - это новый платформер от студии Flatter Than Earth, который позволит игрокам окунуться в мир кукольника. В игре предстоит исследовать Театральное Королевство, где обитают разнообразные куклы. Игрокам предстоит разгадывать головоломки и познакомиться с уникальными персонажами, у каждого из которых есть своя история.

Once Upon A Puppet обещает захватывающий геймплей и визуально привлекательный мир. Игрокам предстоит решать хитроумные головоломки и взаимодействовать с милыми существами. Разработчики обещают увлекательное приключение, полное загадок и неожиданных поворотов.

Релиз Once Upon A Puppet ожидается в текущем году на ПК. Это будет интересная возможность для поклонников платформеров и головоломок насладиться новым увлекательным игровым опытом.