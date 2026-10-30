Авторы Final Fantasy 15 и No Straight Roads намерены продвигать азиатскую кулинарную культуру на Западе через видеоигры

Национальные кулинарные традиции могут служить мощным инструментом культурного обмена, если сделать их фундаментом игрового процесса. Руководитель малазийской независимой студии Metronomik и бывший ведущий геймдизайнер Final Fantasy 15 Ван Хазмер в интервью изданию GamerBraves подробно рассказал о планах познакомить западную аудиторию с гастрономическим наследием Юго-Восточной Азии через новую игру Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale.

Разработчик напомнил, что интеграцией азиатского быта в видеоигры он начал заниматься еще во время работы в компании Square Enix над пятнадцатой частью популярной ролевой саги. Тогда по инициативе Хазмера город Лесталлум спроектировали с оглядкой на малазийскую архитектуру и кулинарию, а в виртуальное меню персонажей добавили традиционные лепешки roti canai и шашлычки satay. Теперь авторы решили пойти значительно дальше и посвятить национальному десерту отдельный самостоятельный проект.

Я хочу объединить две самые любимые вещи в моей жизни - еду и музыку.

- Ван Хазмер, генеральный директор и геймдиректор Metronomik

В Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale традиционное лакомство онде-онде становится не просто фоновым элементом, а центральным персонажем и основой интерактивных механик. Студия сознательно отказалась от привычной для жанра JRPG системы стихий вроде огня, воды, ветра и земли. Вместо магии ключевыми элементами мира выступают 5 базовых вкусовых профилей - соленый, острый, сладкий, кислый и горький. Игрокам предстоит собирать капли вкусовых субстанций и комбинировать их в такт ритмическому рисунку саундтрека.

Главной сложностью при разработке Хазмер назвал соблюдение баланса между локальной спецификой и понятностью для мировой аудитории. Студия вывела правило так называемой глобальной релевантности, согласно которому любые уникальные национальные элементы необходимо оборачивать в понятный универсальный контекст. В диалогах игры традиционные азиатские блюда вроде sotong sumbat сопоставляются с европейским фаршированным кальмаром, а незнакомые народные забавы подаются через понятные аналогии с настольными играми и детскими воспоминаниями.

Нельзя просто так вставлять свою культуру ради забавы. Мы стараемся продвигать ее, но обязаны связать все с глобальной релевантностью, чтобы люди могли легко соотнести себя с происходящим на экране.

- Ван Хазмер, генеральный директор и геймдиректор Metronomik

Реакция игроков на первый показ проекта во время презентации Nintendo Direct оказалась настолько эмоциональной, что довела геймдиректора до слез. Полноценное производство игры поддерживается издательством Bandai Namco Entertainment Asia, которое увидело в смелой кулинарной концепции коммерческий потенциал.

Релиз Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale запланирован на следующий год на персональных компьютерах и консолях.