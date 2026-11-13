Состоялся релиз One Fenix Down - большого фэнтезийного приключения

Regalcraft Games выпустила One Fenix Down — классическую пошаговую RPG, вдохновлённую японскими ролевыми играми эпохи SNES. Игра уже доступна на ПК в Steam, а её кампания рассчитана более чем на 40 часов.

События разворачиваются в королевстве Торлория, которое семь лет назад подверглось нападению звероподобной империи Гоа. Главным героем становится молодой шахтёр, сын прославленного защитника королевства. После появления монстров в шахтах он отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайну загадочного послания и противостоять угрозе, нависшей над миром.

Игрокам предстоит собрать команду из более чем 14 доступных персонажей, каждый из которых обладает собственными способностями. В пошаговых сражениях можно использовать стихийную магию, боевые искусства и особые навыки Excedo. Разработчики обещают сотни уникальных противников, множество предметов и экипировки, а также три уровня сложности.

One Fenix Down вышла 9 ноября 2026 года на ПК. Игра доступна в Steam и GOG.