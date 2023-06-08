Симулятор космической фермы One Lonely Outpost выйдет на ПК в раннем доступе Steam 26 июня ©

Издатель и разработчик инди-игр Freedom Games из Хантсвилля (Алабама, США) сегодня объявил, что фермерский симулятор One Lonely Outpost появится на ПК в раннем доступе Steam 26 июня 2023 года. Ожидайте, что версии для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут вместе с запуском версии 1.0, как было объявлено во время демонстрации Guerilla Collective.

Вдохните столь необходимую жизнь в удивительно пустой инопланетный мир в роли бесстрашного первооткрывателя. Превратите пустоши в цветущие поля, готовые к заселению группой любопытных колонистов. Исследуйте, сажайте, создавайте, ловите рыбу и берите на себя трудную задачу по созданию сообщества, чтобы продолжить наследие человечества, начиная с нескольких таинственных саженцев.

Создайте колонию с нуля, с возможностью терраформировать поверхность планеты с помощью единственного другого жителя — вашего очаровательного робота-питомца. Откройте для себя множество рыб, жуков и другой флоры и фауны, обитающих в этом иначе безжизненном мире, записывая каждый новый материал или существо в Омнинаке для дальнейшего использования. Используйте ключевые ингредиенты для создания вкусных рецептов из сытного меню.

Даже при наличии большой смекалки превратить аванпост в процветающую колонию будет непросто. Поднимайтесь и преодолевайте непригодный для дыхания воздух, несъедобную пищу, неудобренную землю и недоступные источники воды. Обходите эти проблемы, привлекайте новых колонистов, стройте отношения и, возможно, даже находите любовь по пути. Узнайте, что было раньше на планете, раскройте секреты, скрытые под теперь уже непригодной для жизни поверхностью.