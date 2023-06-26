Сюжетный межзвездный фермерский симулятор One Lonely Outpost вышел в раннем доступе Steam ©

One Lonely Outpost, симулятор космического фермерства, действие которого разворачивается на пустынной чужой планете от разработчика и издателя Freedom Games, сегодня успешно вышел на ПК в ранний доступ Steam с портами для Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S на горизонте вместе с будущим запуском 1.0.

Сделайте первые шаги в очаровательный новый мир, полный потенциала и тайн, которые нужно раскрыть. В роли первооткрывателя сделайте ржавую планету Калипсо гостеприимной для цивилизации с помощью Кверти, верного робота-компаньона и единственного землянина, совершившего путешествие. Терраформируйте сухую пустыню, добывайте ресурсы и стройте шумное сообщество с нуля.

Посадите семена новой колонии из запасов, хранящихся в Space-RV. Ухаживайте за смелыми маленькими саженцами, которые снабдят вас новым кислородом и вскоре сделают воздух пригодным для дыхания. Собирайте урожай и накапливайте стабильные запасы продовольствия, чтобы обеспечить выживание будущих колонистов, возделывая планету и извлекая уроки из нее. Исследуйте скалистый ландшафт Калипсо и записывайте существующую жизнь, погоду, полезные ископаемые и многое другое в Omniac.

Понимание этого нового дома будет иметь жизненно важное значение для гармоничного выживания человечества. По мере того, как планета будет становиться все более пригодной для жизни общества, любопытные путешественники сделают этот одинокий аванпост не таким уж пустынным. Постройте утопию вместе, приветствуя компанию и общаясь с новыми обитателями, когда они переживают новый старт. Заведите тесную дружбу и найдите многообещающий роман среди колонистов. Будущее человеческой цивилизации зависит от прочности этого сообщества.