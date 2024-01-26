Для стратегического симулятора One Military Camp вышел бесплатный DLC "Commander Goals"

Базирующийся в Барселоне (Испания) издатель и разработчик инди-игр Abylight Studios сообщили, что они выпустили DLC «Commander Goals» для своей военного стратегического симулятора One Military Camp для ПК в Steam.
Commander Goals содержит более 70 второстепенных миссий, которые затрагивают основные области игры: строительство, управление, вербовку или здоровье, и которые предлагают игрокам экономическое вознаграждение, с помощью которого можно покрыть расходы на кампанию против Драгана.
Эти второстепенные задачи также будут доступны в бесплатном режиме (песочница) с 10 различными картами и бесконечным количеством вариаций.