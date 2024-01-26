Для стратегического симулятора One Military Camp вышел бесплатный DLC "Commander Goals"

Вы готовы стать генералом и управлять военным лагерем, заботясь о его экономике и логистике? Если ответ положительный, то вам следует начать заниматься следующими вещами: возводить постройки, нанимать и тренировать персонал, а также обучать рекрутов.

Под вашим контролем находятся не только обучение рекрутов и экономика, но и график дня — военный лагерь никогда не засыпает. Обслуживайте здания и обеспечивайте благополучие новобранцев, чтобы избежать травм. Адаптируйтесь к различным биомам и изучайте множество технологий и улучшений для вашего лагеря.

Выполняйте различные задания, связанные с захватом территорий и добычей ресурсов, и завоёвывайте расположение ближайших поселений.