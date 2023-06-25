Полная версия стратегического симулятора One Military Camp выйдет на ПК в июле ©

Издатель и разработчик инди-игр из Барселоны (Испания) Abylight Studios объявили, что полная версия их стратегического симулятора на военную тематику One Military Camp выйдет на ПК в Steam и EGS 20 июля 2023 года.

Чтобы отпраздновать наш выпуск, обновление кастомизации доступно прямо сейчас. Игроки смогут создавать свои собственные флаги и знамена, записывать свои голоса и использовать их в системе громкой связи лагеря, выбирать гимн или редактировать имена и лица каждого новобранца. Ваш лагерь, ваши правила, больше, чем когда-либо.

Вдобавок к этому One Military Camp добавляет множество улучшений качества жизни и вариантов доступности для людей с нарушениями зрения, слуха и движений, которые вы можете проверить на нашей странице в Steam.