Стратегический симулятор One Military Camp получит многопользовательский режим

One Military Camp получит многопользовательский режим 16 октября. Наконец, вы можете вовлечь игроков в ожесточенные сражения один на один, чтобы получить контроль над 10 различными картами с неограниченным количеством вариаций.
В многопользовательском режиме One Military Camp представлены все карты, биомы и герои режима песочницы, а также новые уникальные возможности, такие как голосовой чат и мини-карта, созданные для того, чтобы получить максимальную отдачу от стратегических сражений.
Как играть в режиме «против» в One Military Camp:
- Выберите «Мультиплеер» на экране меню.
- Настройте карту, героя и биом и подождите, пока ваш противник подготовится.
- Стройте свой лагерь, набирайте и обучайте солдат, исследуйте и получайте новые войска и здания с помощью дерева технологий.
- Как только ваш лагерь будет готов, отправьте свои войска на завоевание приграничных территорий.
- Сразитесь со своим противником, чтобы захватить всю карту.
- Отправляйте атаки дронов и устанавливайте оборону для защиты своих объектов. И не забудьте построить больницы для лечения