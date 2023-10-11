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One Military Camp 02.03.2023
6.8 32 оценки

Стратегический симулятор One Military Camp получит многопользовательский режим

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monk70
Новости

One Military Camp получит многопользовательский режим 16 октября. Наконец, вы можете вовлечь игроков в ожесточенные сражения один на один, чтобы получить контроль над 10 различными картами с неограниченным количеством вариаций.

В многопользовательском режиме One Military Camp представлены все карты, биомы и герои режима песочницы, а также новые уникальные возможности, такие как голосовой чат и мини-карта, созданные для того, чтобы получить максимальную отдачу от стратегических сражений.

Как играть в режиме «против» в One Military Camp:

  • Выберите «Мультиплеер» на экране меню.
  • Настройте карту, героя и биом и подождите, пока ваш противник подготовится.
  • Стройте свой лагерь, набирайте и обучайте солдат, исследуйте и получайте новые войска и здания с помощью дерева технологий.
  • Как только ваш лагерь будет готов, отправьте свои войска на завоевание приграничных территорий.
  • Сразитесь со своим противником, чтобы захватить всю карту.
  • Отправляйте атаки дронов и устанавливайте оборону для защиты своих объектов. И не забудьте построить больницы для лечения
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