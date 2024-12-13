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One Move Away 2025 г.
Логические, От первого лица
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Состоялся анонс уютной головоломки от первого лица One Move Away для PS5, Xbox Series и ПК

butcher69
Новости

Издатель Playstack и разработчик Ramage Games анонсировали One Move Away — уютную головоломку от первого лица, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam в 2025 году.

One Move Away предлагает игрокам уникальный опыт, погружая в жизнь трёх персонажей. Вам предстоит упаковывать вещи для переезда, раскрывая личные истории героев через предметы, которые они берут с собой или оставляют.

Игра сочетает эмоциональные переживания с творческим подходом к решению задач. Хотите аккуратно складывать коробки или устроить полный хаос? Всё зависит от вашего стиля, главное — уместить всё в багажник!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MORDORR

О! Старый добрый YouTube ! Очень красивая игра! Чёрный цвет глубокий, почти антрацитный, не режет глаза и действует очень умиротворяюще. Шикарное решение разрабов - этот кружочек бесконечной и мёртвой загрузки посередине...Спасибо, очень понравилось. И вообще это очень правильная мысль заливать видосы из похороненного источника - очень развивает воображение.

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