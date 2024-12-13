Состоялся анонс уютной головоломки от первого лица One Move Away для PS5, Xbox Series и ПК

Издатель Playstack и разработчик Ramage Games анонсировали One Move Away — уютную головоломку от первого лица, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam в 2025 году.

One Move Away предлагает игрокам уникальный опыт, погружая в жизнь трёх персонажей. Вам предстоит упаковывать вещи для переезда, раскрывая личные истории героев через предметы, которые они берут с собой или оставляют.

Игра сочетает эмоциональные переживания с творческим подходом к решению задач. Хотите аккуратно складывать коробки или устроить полный хаос? Всё зависит от вашего стиля, главное — уместить всё в багажник!