Кулинарный симулятор ONE PIECE: Grand Gourmet стартовал в Steam со смешанными отзывами из-за проблемного интерфейса

Релиз кулинарного симулятора ONE PIECE: Grand Gourmet от студии Kairosoft и издательства Bandai Namco Entertainment на площадке Steam состоялся 23 октября и сразу сопровождался заметной волной критики со стороны игроков. Проект посвящен управлению плавучим рестораном Барати номер два в компании команды Соломенной Шляпы. Несмотря на появление более 400 персонажей манги и аниме, рейтинг новинки в сервисе Valve быстро опустился до смешанного уровня, зафиксировав около 63% положительных отзывов при пиковом онлайне чуть более 3050 пользователей.

Главной причиной недовольства аудитории стало общее техническое исполнение и реализация интерфейса. Игроки массово жалуются на стандартные системные шрифты вроде Arial, которые грубо выбиваются из пиксельного визуального стиля и вызывают ассоциации со спешно сделанной офисной презентацией. Кроме того, на старте обнаружились серьезные трудности с управлением на мыши и клавиатуре. Для выбора объектов пользователям приходится перемещать всю карту под курсор в центре экрана, большинство декоративных предметов невозможно повернуть, а удаление построек безвозвратно уничтожает потраченную внутриигровую валюту без возможности вернуть средства или сложить вещи на склад.

Отдельным поводом для раздражения стал автоматический пропуск диалогов и обучающих подсказок на высокой скорости. Из-за отсутствия возможности вручную регулировать темп чтения многие игроки теряли суть происходящего и пропускали ключевые объяснения механик. Ситуацию усугубила жесткая блокировка кадровой частоты на отметке 30 кадров в секунду, а также проблемы со звуковым балансом, из-за которых музыкальное сопровождение звучит оглушительно громко даже на минимальных параметрах громкости.

Система размещения мебели и объектов практически сломана во всех отношениях. На мыши и клавиатуре приходится двигать карту, чтобы совместить курсор в центре экрана для выбора предметов, повернуть можно лишь малую часть вещей, а склада нет вовсе, поэтому при удалении предмет просто исчезает вместе с деньгами. - MossWoods, пользователь Steam

Разработчики попытались оперативно отреагировать на часть технических нареканий и в день релиза выпустили бесплатное обновление версии 1.0.7. Свежий патч добавил переключатель для отключения автоматической прокрутки текста в определенных сценах и скорректировал порядок отображения некоторых графических элементов. Однако кардинально изменить впечатления покупателей это обновление не помогло, так как основные претензии к громоздкому интерфейсу и неудобному строительству остаются нерешенными.

В то же время давние поклонники творчества студии Kairosoft и фанаты вселенной One Piece оценили проект куда более благосклонно. В положительных обзорах хвалят колоссальное количество контента, рецепты культовых блюд вроде барбекю из мяса мизу-мизу, теплые взаимодействия персонажей и классический затягивающий цикл развития предприятия. Защитники игры отмечают, что плотный ретро-интерфейс и специфика меню характерны для всех тайм-менеджеров компании еще со времен мобильных платформ.

В цифровом сервисе Steam игра распространяется с поддержкой 12 языков, среди которых отсутствует русская локализация. Базовая цена ONE PIECE: Grand Gourmet в российском регионе составляет 1429 рублей, а в зарубежных магазинах проект оценили в 20 долларов.