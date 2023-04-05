Файтинг-игра One Piece - это "то, о чем стоит подумать", сказал гендиректор Arc System Works ©

Arc System Works - одна из немногих студий-разработчиков игр, которой удалось отдать должное серии Dragon Ball с ее Dragon Ball FighterZ, и, похоже, есть небольшой шанс, что другая популярная франшиза аниме и манги, One Piece, получит такое же отношение.

Генерального директора Arc System Works Минору Кидоока спросили о потенциальном файтинге One Piece, и он сказал, что о такой игре стоит подумать, так как разработчик хочет работать с другими людьми и ИС для создания увлекательных игр, которые будут хорошо приняты игроками. Хотя он не может подтвердить, будет ли студия когда-нибудь создавать файтинг по One Piece, это определенно возможно, хотя им приходится тщательно рассматривать каждый проект, поскольку они - небольшая студия и должны учитывать свои ресурсы.

Помимо разговора о потенциальном файтинге One Piece, гендиректор Arc System Works прокомментировал серию BlazBlue, еще одну популярную серию от студии, которая уже давно не выходила. По всей видимости, франшиза не закончена, но они не хотят, чтобы она конкурировала с Guilty Gear, поэтому, когда она вернется, это будет игра, которая произведет сильное впечатление, как Guilty Gear Xrd.

Как и в случае с франшизой Dragon Ball, в прошлом было выпущено множество игр по One Piece. Последняя из них - One Piece Odyssey, добротная, но не исключительная JRPG с оригинальным сюжетом и пошаговыми боями.