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One Piece Odyssey 13.01.2023
Адвенчура, Ролевая, Аниме
7.8 137 оценок

One Piece Odyssey добралась до Nintendo Switch

monk70
Новости

One Piece Odyssey уже доступна на Nintendo Switch в Deluxe Edition, включая дополнительный сценарий «Воссоединение воспоминаний». Эта ролевая игра, уже доступная для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, включает персонажей, созданных Эйитиро Одой, самим создателем One Piece.

Внезапная буря сбивает Луффи и команду Соломенной шляпы с курса на Гранд Лайн. Выброшенные на берег таинственного острова Вафорд, команда оказывается разбросанной. Луффи отправляется в захватывающее приключение по Вафорду, чтобы найти своих друзей и сбежать с таинственного острова. Вас ждут новые опасные враги, ужасающие силы природы и путешествие в «Мир памяти» команды Соломенной шляпы.

Игра позволяет взять под контроль каждого члена команды Соломенной шляпы, используя их уникальные навыки для исследования или пошагового боя с уникальными особенностями One Piece, такими как системы битвы в зоне схватки и драматических сцен. С системой битвы в зоне схватки игроки могут перемещаться по нескольким зонам сражений с отдельными персонажами, чтобы выбрать лучшую стратегию для использования слабостей врагов. Система драматических сцен сталкивает игроков с битвами, напоминающими памятные моменты One Piece, например, когда члены команды Соломенной шляпы сталкиваются с проблемами и нуждаются в спасении, что позволяет им получать больше опыта за выполнение этих задач.

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