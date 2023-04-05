Состоялся анонс сюжетного дополнения Reunion of Memories для One Piece Odyssey ©

Издатель Bandai Namco и разработчик ILCA анонсировала сюжетного дополнение Reunion of Memories для One Piece Odyssey. Дата выхода не была объявлена.

Знаменитые пираты наконец-то отдыхают после своих невероятных приключений на острове Вафорд и в Мемории, мире, созданном из их воспоминаний. Но когда они празднуют свою последнюю ночь вместе перед отплытием, появляется девушка, похожая на Лим, одетая в черные одежды, с надвинутым на лицо капюшоном, держащая в руке зловещий черный куб... Но кто она?

Экипаж Соломенной шляпы будет вынужден вернуться в Меморию и снова перенестись в Алабасту, хотя все выглядит иначе, чем в прошлый раз, а куб, необходимый для побега, исчез! Мир воспоминаний уже не тот, и Луффи и его друзьям предстоит найти путь назад, но не раньше, чем они разгадают последнюю тайну.

One Piece Odyssey уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.