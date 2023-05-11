Трейлер сюжетного дополнения Reunion of Memories для One Piece Odyssey раскрывает дату выхода ©

Загружаемый сюжетный контент One Piece Odyssey "Reunion of Memories" выйдет 25 мая, объявили издатель Bandai Namco и разработчик ILCA.

Вот краткий обзор контента, предоставленный Bandai Namco:

Reunion of Memories даст игрокам возможность вновь окунуться в приключения по любимой One Piece и снова встретиться с некоторыми знакомыми и известными лицами. Дракуль Михок, Перона, Энель, а также Белая Борода станут частью персонажей, которых команда Соломенной шляпы встретит в этом новом путешествии по миру воспоминаний.

One Piece Odyssey уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam. Анонс дополнения состоялся два месяца назад.