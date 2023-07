Bandai Namco представила новых персонажей для One Piece: Pirate Warriors 4 ©

Издатель Bandai Namco и разработчик Omega Force объявили о выпуске One Piece: Pirate Warriors 4 Character Pass 2, который будет состоять из трех новых наборов загружаемого контента, добавляющих в общей сложности девять играбельных персонажей. Первый набор, "The Battle of Onigashima Pack", выйдет в сентябре.

В состав "The Battle of Onigashima Pack" входит "Onigashima Battle Luffy" и еще два персонажа. Боевым Луффи можно играть в Gear Five при использовании специальных приемов. Пятый и шестой наборы загружаемого контента будут включать по три персонажа.

Пользователи, купившие Character Pass 2, получат костюм "Onigashima Battle" для Трафальгара Д. Ватер Ло.

One Piece: Pirate Warriors 4 уже доступна для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam.