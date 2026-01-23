One Piece: Pirate Warriors 4 получил трёх новых бойцов в Character Pack No. 8

Для игры One Piece: Pirate Warriors 4 вышло новое DLC — Character Pack No. 8 Special Selection Pack, добавляющее трёх новых персонажей: Энеру, Кинга и Зета.

Энеру, известный как «Бог», использует силу Громо-Громо Фрукта, атакуя молниями, Кинг — командир пиратов «Зверей» — сражается с помощью огненных приёмов, а Зет, бывший адмирал морской пехоты, применяет мощные удары кулаками.

Дополнение уже доступно для покупки в PlayStation Store для владельцев PS5 и PS4. Это восьмой пакет персонажей, продолжающий расширять ростер и возможности для сражений в популярном файтинге по мотивам One Piece.