Продажи One Piece: Pirate Warriors 4 перешагнули отметку в 3 миллиона копий

На данный момент продажи One Piece: Pirate Warriors 4 составили 3 миллиона копий: Bandai Namco объявила об этом, сообщив, что общий объем продаж серии Pirate Warriors достиг 9 миллионов копий.

One Piece: Pirate Warriors 4, недавно получившая DLC о битве при Онигасиме, несомненно, считается лучшей игрой One Piece и подтверждает специфическую тенденцию для спин-оффов Dynasty Warriors, разработанных Omega Force, всегда готовых удивлять.

В случае с One Piece традиционная формула Мусо «один против тысячи» оказалась очень эффективной для передачи зрелищного характера сражений, к которым Монки Д. Луффи и его команда приучали нас на протяжении многих лет.

Как будто необычайной популярности манги Эйитиро Оды и аниме на ее основе было недостаточно, One Piece стала еще и успешным телесериалом производства Netflix, который уже продлен на второй сезон.