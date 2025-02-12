Продажи One Piece: Pirate Warriors 4 превысили 4 млн копий: игра получит некстген-версию и новый контент

One Piece: Pirate Warriors 4 скоро появится на платформах PS5 и Xbox Series X|S, о чем объявила компания Bandai Namco. В рамках анонса был представлен захватывающий трейлер, а также объявлено, что на сегодняшний день игра продана тиражом в 4 миллиона копий, став самым успешным тайтлом, основанным на произведении Эйитиро Оды.

Игра, выпущенная в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, продолжает использовать механику Musou, предлагая зрелищные сражения, которые стали визитной карточкой этого поджанра.

Bandai Namco запустила опрос, чтобы фанаты могли выбрать персонажей для нового DLC. Пока точная дата выхода на PS5 и Xbox Series X|S неизвестна, игра ожидается «скоро».