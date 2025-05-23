Российская студия представила атмосферный трейлер хоррора One Way Home

Российская студия представила новый трейлер атмосферного хоррора One Way Home — истории о 12-летнем мальчике Джимми Тейлоре, который после аварии оказывается в пугающем и искаженном мире. Возвращаясь из школы, он внезапно пробуждается в городе, полном аномалий и кошмарных существ, охотящихся за его разумом.

Игрокам предстоит помочь Джимми выжить в этом опасном мире, избегая монстров и преодолевая смертельно опасные препятствия. One Way Home сочетает элементы платформера и головоломки, а также предлагает глубокую систему выбора. От принятых решений зависит, какие способности получит герой, какие локации он посетит и какую из четырёх концовок увидит игрок.

Мрачная атмосфера, вариативный геймплей и нестандартная подача делают One Way Home интересным проектом для поклонников жанра. Игра выйдет на PC, а демоверсия уже доступна в Steam для всех желающих опробовать пугающее приключение Джимми.