Хоррор "Лихо одноглазое" от авторов "Черной Книги" выйдет летом этого года

Студия Morteshka, известная по играм «Чёрная Книга» и «Человеколось», представила новый трейлер своего фолк-хоррор от первого лица «Лихо одноглазое». Ролик был показан на шоукейсе Games From Russia 2025, и разработчики объявили, что релиз состоится летом 2025 года.

«Лихо одноглазое» — это мистический хоррор, в котором игроки столкнутся с таинственным злом — Лихом, и постараются избежать своей мрачной судьбы. Исследуя пугающие локации и решая головоломки, игроки погружаются в атмосферу русских народных сказок XIX века, с богатым фольклорным наследием.

Игра предлагает уникальный визуальный стиль с черно-белой графикой, создающей кинематографичную атмосферу. Игроки будут использовать коробок спичек для освещения пути и решения головоломок, что добавляет новизну в игровой процесс.