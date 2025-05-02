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Лихо Одноглазое Лето 2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
6.1 30 оценок

Хоррор "Лихо одноглазое" от авторов "Черной Книги" выйдет летом этого года

butcher69 butcher69

Студия Morteshka, известная по играм «Чёрная Книга» и «Человеколось», представила новый трейлер своего фолк-хоррор от первого лица «Лихо одноглазое». Ролик был показан на шоукейсе Games From Russia 2025, и разработчики объявили, что релиз состоится летом 2025 года.

«Лихо одноглазое» — это мистический хоррор, в котором игроки столкнутся с таинственным злом — Лихом, и постараются избежать своей мрачной судьбы. Исследуя пугающие локации и решая головоломки, игроки погружаются в атмосферу русских народных сказок XIX века, с богатым фольклорным наследием.

Игра предлагает уникальный визуальный стиль с черно-белой графикой, создающей кинематографичную атмосферу. Игроки будут использовать коробок спичек для освещения пути и решения головоломок, что добавляет новизну в игровой процесс.

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