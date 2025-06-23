Лихо Одноглазое: хоррор от создателей "Чёрной книги" выйдет 28 июля

Российская студия Morteshka, известная по атмосферной ролевой игре «Чёрная книга», объявила дату релиза своего нового проекта — мистического хоррора One-Eyed Likho («Лихо Одноглазое»). Игра выйдет 28 июля и пока будет доступна только на ПК через Steam.
К анонсу авторы представили свежий трейлер, наполненный пугающей атмосферой, мрачными чёрно-белыми локациями и зловещими намёками на кошмары, что ждут главного героя. Видео также демонстрирует впечатляющий саундтрек и полноценную русскую озвучку.
Сюжет основан на русской сказке: отважный кузнец отправляется в поиски лиха — мифического одноглазого существа, приносящего несчастья. Разработчики обещают глубокий сюжет, основанный на фольклоре, и жуткое приключение, от которого сложно оторваться.
В Steam уже доступна демоверсия, а студия просит игроков добавить игру в список желаемого.
Мне не понравилось какая карточная хрень с использованием славянской мифологии. Причем настолько убого даже для инди сделанное.
черно-белое не очень
Удивительно