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Лихо Одноглазое 28.07.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
6 32 оценки

Лихо Одноглазое: хоррор от создателей "Чёрной книги" выйдет 28 июля

butcher69 butcher69

Российская студия Morteshka, известная по атмосферной ролевой игре «Чёрная книга», объявила дату релиза своего нового проекта — мистического хоррора One-Eyed Likho («Лихо Одноглазое»). Игра выйдет 28 июля и пока будет доступна только на ПК через Steam.

К анонсу авторы представили свежий трейлер, наполненный пугающей атмосферой, мрачными чёрно-белыми локациями и зловещими намёками на кошмары, что ждут главного героя. Видео также демонстрирует впечатляющий саундтрек и полноценную русскую озвучку.

Сюжет основан на русской сказке: отважный кузнец отправляется в поиски лиха — мифического одноглазого существа, приносящего несчастья. Разработчики обещают глубокий сюжет, основанный на фольклоре, и жуткое приключение, от которого сложно оторваться.

В Steam уже доступна демоверсия, а студия просит игроков добавить игру в список желаемого.

23
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Мне не понравилось какая карточная хрень с использованием славянской мифологии. Причем настолько убого даже для инди сделанное.

11
WerGC

черно-белое не очень

4
Carissa7517
и полноценную русскую озвучку.

Удивительно

3