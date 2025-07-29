Мрачные сказания оживают: хоррор "Лихо одноглазое" вышел в Steam и VK Play

28 июля на ПК состоялся релиз фольклорного хоррора «Лихо одноглазое» от пермской студии Morteshka, известной по игре «Чёрная книга». Проект уже доступен в Steam и VK Play, а до 4 августа его можно купить со скидкой 15% — за 509 рублей.

Игра основана на русской народной сказке о зловещем Лихе — одноглазом воплощении несчастий. По сюжету, кузнец, не ведавший бед, решает найти своё лихо — и находит. Игрокам предстоит сбежать от проклятия, исследуя мир, решая головоломки и освещая путь в темноте коробком спичек.

«Лихо одноглазое» выполнено в формате 4:3 и чёрно-белой палитре, усиливающей атмосферу тревоги. Среди особенностей — глубокое погружение в славянский фольклор и полная поддержка русского языка с озвучкой от GamesVoice.