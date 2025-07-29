Мрачные сказания оживают: хоррор "Лихо одноглазое" вышел в Steam и VK Play

28 июля на ПК состоялся релиз фольклорного хоррора «Лихо одноглазое» от пермской студии Morteshka, известной по игре «Чёрная книга». Проект уже доступен в Steam и VK Play, а до 4 августа его можно купить со скидкой 15% — за 509 рублей.
Игра основана на русской народной сказке о зловещем Лихе — одноглазом воплощении несчастий. По сюжету, кузнец, не ведавший бед, решает найти своё лихо — и находит. Игрокам предстоит сбежать от проклятия, исследуя мир, решая головоломки и освещая путь в темноте коробком спичек.
«Лихо одноглазое» выполнено в формате 4:3 и чёрно-белой палитре, усиливающей атмосферу тревоги. Среди особенностей — глубокое погружение в славянский фольклор и полная поддержка русского языка с озвучкой от GamesVoice.
муть ажиотажа нет
https://steamdb.info/app/2346840/
черная книга была довольно хороша. а вот это.. решение сделать всё в чб почти квадратного формата выглядит весьма сомнительно
ну чб помогает скрыть то что не пропустили бы например много крови или жесткие моменты
а так же косяки баги и некачественные текстуры. ну и раз уж на то пошло это не чб. это оттенки серого. куда эффектней было бы сделать оттенки +цвет
интерестно а как тем проходить в кого изогнутые и очень длинные мониторы типа 21 к 9 и более узкие?
Прошлые игры были шикарными и с шедевральной озвучкой от GV.
Эта. надеюсь, то же не подкачает, но нужны моды на 16:9, ибо это очень тупое решение делать 4:3 в 2025-м.
тут тоже озвучка от GV. если что
Я знаю.
,Ждем продолжение под названием "Уе..ище лесное".
На торенте нет пока. Демку проходил - очень короткая.Надеюсь игра нормальной длинны
в зависимости от того как исследовать будешь кто то за 2 часа проходил кто то за 4 часа
и как по мне это хорошо не надо искусственно растягивать игру таких игр и так хватает