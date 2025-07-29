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Лихо Одноглазое 28.07.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
6.4 37 оценок

Мрачные сказания оживают: хоррор "Лихо одноглазое" вышел в Steam и VK Play

butcher69 butcher69

28 июля на ПК состоялся релиз фольклорного хоррора «Лихо одноглазое» от пермской студии Morteshka, известной по игре «Чёрная книга». Проект уже доступен в Steam и VK Play, а до 4 августа его можно купить со скидкой 15% — за 509 рублей.

Игра основана на русской народной сказке о зловещем Лихе — одноглазом воплощении несчастий. По сюжету, кузнец, не ведавший бед, решает найти своё лихо — и находит. Игрокам предстоит сбежать от проклятия, исследуя мир, решая головоломки и освещая путь в темноте коробком спичек.

«Лихо одноглазое» выполнено в формате 4:3 и чёрно-белой палитре, усиливающей атмосферу тревоги. Среди особенностей — глубокое погружение в славянский фольклор и полная поддержка русского языка с озвучкой от GamesVoice.

44
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alex40001

муть ажиотажа нет

https://steamdb.info/app/2346840/

8
нитгитлистер

черная книга была довольно хороша. а вот это.. решение сделать всё в чб почти квадратного формата выглядит весьма сомнительно

6
Ely Maze

ну чб помогает скрыть то что не пропустили бы например много крови или жесткие моменты

1
нитгитлистер Ely Maze

а так же косяки баги и некачественные текстуры. ну и раз уж на то пошло это не чб. это оттенки серого. куда эффектней было бы сделать оттенки +цвет

1
Владимир Сивко

интерестно а как тем проходить в кого изогнутые и очень длинные мониторы типа 21 к 9 и более узкие?

1
Кей Овальд

Прошлые игры были шикарными и с шедевральной озвучкой от GV.
Эта. надеюсь, то же не подкачает, но нужны моды на 16:9, ибо это очень тупое решение делать 4:3 в 2025-м.

5
Ely Maze

тут тоже озвучка от GV. если что

5
Кей Овальд Ely Maze

Я знаю.

1
kolinmah

,Ждем продолжение под названием "Уе..ище лесное".

5
Илья171981

На торенте нет пока. Демку проходил - очень короткая.Надеюсь игра нормальной длинны

4
Ely Maze

в зависимости от того как исследовать будешь кто то за 2 часа проходил кто то за 4 часа

и как по мне это хорошо не надо искусственно растягивать игру таких игр и так хватает

6