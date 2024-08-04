Заброшенные святыни и деревянные статуи - появились свежие кадры из хоррора "Лихо одноглазое"

Разработчики из российской студии «Мортёшка» решили порадовать поклонников, опубликовав на своей странице «ВКонтакте» свежую порцию скриншотов из своего грядущего проекта — мистического хоррора «Лихо одноглазое».

На представленных кадрах можно увидеть различные локации из игры. Среди них — заброшенный храм, пропитанный атмосферой запустения и тайны. Кроме того, игрокам показали мастерскую, где расположились вырезанные из дерева статуи. На ещё одном скриншоте показан старик, который беседует с главным героем.

Напомним, что «Лихо одноглазое» — это хоррор от первого лица, черпающий вдохновение из одноимённой сказки. Сюжет игры повествует о кузнеце, который отправляется на поиски Лиха, а затем пытается избежать преследующего его злого рока. Для тех, кто не знаком со славянской мифологией: Лихо — это воплощение всех бед и несчастий. В народных сказаниях оно часто принимает облик худощавой женщины с одним глазом.

Что касается даты выхода, разработчики планируют выпустить игру в 2025 году. Однако точные сроки релиза пока не называются.