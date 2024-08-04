ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Лихо Одноглазое Лето 2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
5.9 11 оценок

Заброшенные святыни и деревянные статуи - появились свежие кадры из хоррора "Лихо одноглазое"

Lunersun
Новости
+ ещё 1 картинка

Разработчики из российской студии «Мортёшка» решили порадовать поклонников, опубликовав на своей странице «ВКонтакте» свежую порцию скриншотов из своего грядущего проекта — мистического хоррора «Лихо одноглазое».

На представленных кадрах можно увидеть различные локации из игры. Среди них — заброшенный храм, пропитанный атмосферой запустения и тайны. Кроме того, игрокам показали мастерскую, где расположились вырезанные из дерева статуи. На ещё одном скриншоте показан старик, который беседует с главным героем.

Напомним, что «Лихо одноглазое» — это хоррор от первого лица, черпающий вдохновение из одноимённой сказки. Сюжет игры повествует о кузнеце, который отправляется на поиски Лиха, а затем пытается избежать преследующего его злого рока. Для тех, кто не знаком со славянской мифологией: Лихо — это воплощение всех бед и несчастий. В народных сказаниях оно часто принимает облик худощавой женщины с одним глазом.

Что касается даты выхода, разработчики планируют выпустить игру в 2025 году. Однако точные сроки релиза пока не называются.

10
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
cuckold

Глав. герой кузнец по имени Смит? Православненько.

2
MelShlemming

Смит переводится как кузнец.

0
Sp1Ls

А тебя не смутило имя старика Тейлор? И то что они на английском разговаривают? 🤣🤦🏻‍♂️

2
Eios Sp1Ls

Тоже не понимаю этого бреда ... Игра про славянскую культуру, каким боком тут англосаксы взялись. Выглядит так же нелепо, как и негры-самураи )

5
Eios MelShlemming

Только кузнец не пишется в конце предложения с большой буквы ) И правильнее будет blacksmith.

1
cuckold MelShlemming

В курсе, но с заглавной буквы?

0
Wolfenstein

сюжетная идея кстати очень любопытная, однако реализация… инди кал он воощемта везде одинаковый…

1
Alex40001

снова психов к интернету подпустили...

-1